Жириновский заявил о "деградации" КПРФ

Владимир Жириновский заявил о "деградации" КПРФ. Такую точку зрения он высказал, комментируя информацию о том, что Николая Платошкина "готовят на смену" лидеру партии Геннадию Зюганову.

В одной из соцсетей председатель ЛДПР написал, что "сначала коммунистов обманул Горбачёв - сдали партию, потом Ельцин добил компартию".

"Создали новую, а теперь чужой человек будет всех разгонять и менять. Это говорит о слабости компартии, о её деградации", - отметил он.

По словам политика, Платошкина раскручивают все телеканалы, он принимает участие во всех дискуссиях. Кроме того, он участвует в выборах депутата Госдумы в Хабаровском крае, хотя отношения к данному региону он не имеет, добавил Жириновский.

Он отметил, что Платошкин сначала критиковал губернатора Сергея Фургала (ЛДПР), а когда понял, что народ его поддерживает, переключился на "Единую Россию" и президента.

"А потом в Кремле удивляются: почему растёт недовольство властью", - заключил политик.

Источник фото: сайт ЛДПР

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