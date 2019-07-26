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Источник Правда.Ру

КПРФ организовала в городах Поволжья митинги против решения Медведева

Политика » Партии print

В ряде городов Поволжья накануне прошли митинги против перепрофилирования заводов по уничтожению химоружия в комплексы по ликвидации опасных отходов. Они были организованы местными отделениями КПРФ и согласованы с властями.

Так, в Ижевске в акции приняли участие более 300 человек. Партия собирает подписи против создания комплекса, уже в Удмуртии их собрали около 50 тысяч.

В Кирове на улицу вышли 500 человек. Они протестовали против создания в поселке Мирный комплекса по утилизации опасных отходов "Марадыковский".

Напомним, ранее премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о перепрофилировании объектов для уничтожения химоружия в  комплексы по утилизации особо опасных отходов.

Летом акции против решения главы кабмина уже проходили в ряде городов ПФО.

Источник фото: Правда.ру

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Темы кпрф митинги дмитрий медведев утилизация отходов
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