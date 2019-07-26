В ряде городов Поволжья накануне прошли митинги против перепрофилирования заводов по уничтожению химоружия в комплексы по ликвидации опасных отходов. Они были организованы местными отделениями КПРФ и согласованы с властями.
Так, в Ижевске в акции приняли участие более 300 человек. Партия собирает подписи против создания комплекса, уже в Удмуртии их собрали около 50 тысяч.
В Кирове на улицу вышли 500 человек. Они протестовали против создания в поселке Мирный комплекса по утилизации опасных отходов "Марадыковский".
Напомним, ранее премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о перепрофилировании объектов для уничтожения химоружия в комплексы по утилизации особо опасных отходов.
Летом акции против решения главы кабмина уже проходили в ряде городов ПФО.
Источник фото: Правда.ру
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