Володин отметил повышение политической культуры в России

С развитием России развивалась и политическая культура в стране, сегодня это стало заметным и очевидным. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он констатировал, что за 26 лет существования ГД в ее стенах не раз происходили скандалы и потасовки. Володин напомнил спор, произошедший в конце июня между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и депутатом от КПРФ Николаем Харитоновым о культуре в сельской местности. Он закончился примирением и дружескими объятиями.

По словам спикера, это свидетельствует о том, насколько изменилась политическая культура.

Он также подчеркнул важность минуты молчания в память о жертвах Гражданской войны и заявил, что среди большого количества принятых важных решений эти два события "возможно, и не были такими резонансными, чтобы сформировать повестку". Однако, добавил Володин, они очень хорошо показывают, "насколько мы стали другими".

Источник фото: сайт Госдумы

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