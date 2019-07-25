Депутатов Госдумы больше не будут поздравлять с днем рождения на пленарных заседаниях. Такое предложение внес лидер ЛДПР Владимир Жириновский и поддержал спикер Вячеслав Володин.
Поздравлять именинников теперь будут на заседаниях фракций и комитетов. По словам Володина, такое решение принято "из принципа справедливости".
Бывают случаи, что на пленарном заседании поздравляют тех, кто по какой-либо причине отсутствует, а бывает, что не поздравляют тех парламентариев, у которых день рождения выпал на другую дату.
Спикер предложил "начинать утро с работы", а что касается поздравлений, "самое главное, чтобы не забыли избиратели".
Напомним, сегодня ГД завершила весеннюю сессию, в ходе которой было принято 325 законов. Парламентарии вернутся к работе после летнего отпуска. Осенняя сессия откроется 10 сентября.
Источник фото: сайт Госдумы
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