Госдума сегодня завершила весеннюю сессию, в ходе которой было принято 325 законов.
По словам спикера Вячеслава Володина, повестка была насыщенная, все принятые документы являются важными, решают вопросы экономики, международной политики и т.д. 280 законов направлены непосредственно на улучшение качества жизни россиян.
Председатель ГД отметил, что на данный момент в законодательном портфеле 1240 инициатив, причем от прошлых созывов их осталось только 38.
Он напомнил, что в феврале Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором обозначил главные задачи. Депутаты сделали все возможное, чтобы их решить, сказал Володин.
Эта сессия была шестой в седьмом созыве Госдумы. Традиционно она завершилась исполнением национального гимна России.
Парламентарии вернутся к работе после летнего отпуска. Осенняя сессия откроется 10 сентября.
Источник фото: сайт "Единой России"
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