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Источник Правда.Ру

Мэр пострадавшего от паводка Тулуна решил избраться на новый срок

Политика print

Мэр пострадавшего от паводка города Тулун Иркутской области Юрий Карих решил принять участие в выборах главы города в качестве самовыдвиженца.

Карих руководит данным населенным пунктом с 2010-го. Его полномочия истекают в этом году.

Всего на пост мэра Тулуна претендуют семь человек. Пятеро из них - самовыдвиженцы, по одному кандидату идут от КПРФ и ЛДПР.

Ранее стало известно, что иркутское отделение "Единой России" не будет выдвигать кандидата в мэры Тулуна. Его секретарь, председатель регионального Заксобрания Сергей Сокол отметил, что причины связаны со специфичной внутриполитической обстановкой.

Кандидаты не будут выдвинуты также в Осинском районе, Братске и Саянске. В данных муниципальных образованиях есть кандидаты от других партий, с которыми у ЕР выстроены конструктивные отношения.

Добавим, Сокол также заявлял, что выборы в Тулуне вовсе надо отменить, потому что в пострадавшем от стихии городе и так есть куда девать деньги.

Источник фото: сайт администрации Тулуна

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Темы мэр тулун иркутская область предвыборная кампания
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