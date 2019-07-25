Глава еще одного района Забайкалья ушел в отставку

Сегодня дума Читинского района Забайкалья приняла отставку его главы Вадима Захарова. Заявление об увольнении он написал сам. По словам чиновника, для такого решения у него есть "личные причины".

Захаров возглавил район год назад. Ранее он подвергался критике за срыв реализации нацпроектов. Кроме того, в районе из-за долгов фактически парализована работа более 50 организаций. Министр финансов Марина Кириллова заявляла, что Захаров бездействовал при разблокировке счетов.

Зампред краевого правительства по соцвопросам Аягма Ванчикова обвиняла районную администрацию в срыве возведения школы в селе Сохондо.

Напомним, в четверг стало известно об увольнении главы еще одного района Забайкалья. Глава Ононского района Ятур Танхаев подал в отставку после того, как подвергся критике со стороны полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Причина - во время весенних пожаров в регионе чиновник уехал в отпуск.

Источник фото: Правда.ру

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