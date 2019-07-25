Спикер Совфеда призвала кандидатов в МГД действовать по закону

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко допустила, что ряду кандидатов в депутаты Мосгордуму несправедливо отказали в регистрации, но предложила обжаловать данные решения по закону.

По ее словам, надо обратиться в Мосгоризбирком, в Центризбирком, в суд. Виновные в незаконных решениях должны понести наказание.

Матвиенко добавила, что в СФ пока не разработаны предложения по изменению избирательного законодательства в связи с ситуацией в столице. Однако она не исключила, что они появятся, верхняя палата готова их проанализировать.

Комментировать прошедшие в ночь на четверг обыски у ряда независимых кандидатов в МГД она не стала. По словам сенатора, следственные действия уже начаты, поэтому это незаконно. Ей могут предъявить требования, что она влияет на ход следствия.

Об обысках Матвиенко узнала только утром из СМИ.

Источник фото: сайт Совета Федерации

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