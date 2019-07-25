Петербургский горсуд отклонил иск депутата Заксобрания Бориса Вишневского, который оспаривал отказ избиркома северной столицы зарегистрировать его кандидатом в губернаторы.
Вишневский выдвинулся от партии "Яблоко", но не смог пройти муниципальный фильтр. В регистрации в итоге ему было отказано, и суд с этим решением согласился.
Накануне на митинге депутат отметил, что происходящее на выборах в Петербурге - это 278 статья УК "насильственный захват или удержание власти". Он подчеркнул, что треть избирателей не увидит своих кандидатов в бюллетене на выборах губернатора, "которые превращены в фарс".
Ранее парламентарий написал в Facebook, что муципальные избиркомы отказывают в регистрации кандидатам в депутаты по вздорным и не имеющим отношения к закону поводам. Он добавил, что поражения "Единая Россия" сможет избежать лишь в случае, если не допустит оппозицию к выборам.
Источник фото: Facebook
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