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Источник Правда.Ру

МГИК частично удовлетворил жалобы незарегистрированных кандидатов

Политика » Выборы print

Мосгоризбирком выполнил все рекомендации Общественной палаты столицы при проверке подписей незарегистрированных кандидатов в депутаты городского парламента. Об этом сегодня заявил член комиссии Дмитрий Реут.

По его словам, при рассмотрении жалоб было рекомендовано в случае ошибок ввода данных или каких-либо помарок и исправлений принимать решение в пользу кандидатов, то есть признавать подписи достоверными.

Реут также рассказал, что МГИК просили учитывать волеизъявление избирателей, если есть сомнения по поводу выводов графологов. Он отметил, что некоторые заявления были написаны не лично избирателями, а подписи не были засчитаны по другим основаниям, например, если неверно оформлен подписной лист.

Кроме того, член комиссии констатировал, что при проверке подписей нужно опираться на действующее законодательство, а оно нуждается в изменении.

Источник фото: Правда.ру

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Темы депутаты кандидаты мосгоризбирком выборы в мосгордуму
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