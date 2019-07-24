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Источник Правда.Ру

Москалькова призвала пойти навстречу кандидатам в МГД

Политика » Выборы print

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала перепроверить забракованные Мосгоризбиркомом подписи, собранные в поддержку кандидатов в депутаты столичного парламента.

По ее словам, нужно пойти навстречу тем, кто просит их перепроверить, и установить, действительно ли они собраны неправильно либо все-таки правильно.

Ранее стало известно, что 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы подали жалобы в Мосгоризбирком. В МГИК заявляют, что в том, что подпись избирателя признают недействительной, всегда вина либо кандидата, либо сборщика.

Вчера глава ЦИК Элла Памфилова, как и обещала, провела встречу с незарегистрированными кандидатами. Она сказала, что если в комиссию обратятся те, чьи жалобы не удовлетворит Мосгоризбирком, будет проведено тщательное расследование.

Источник фото: Правда.ру

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Темы мосгоризбирком выборы в мосгордуму татьяна москалькова предвыборная кампания
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