Российские политологи составили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы". На первых местах в нем Павел Крашенинников ("Единая Россия"), депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и Ярослав Нилов (ЛДПР).
Рейтинг стал итогом исследований, которые проводились с января по июль. Крашенников был в тройке лидеров и в 2018-м, вместе с ним первые места занимали Александр Жуков и Ирина Яровая, но в этот раз они опустились на 14-е и 7-е.
Кроме того, отметим, что в прошлом году лидерами рейтинга были только представители партии власти.
Для расчета позиции в рейтинге использовались несколько критериев, среди которых результаты народного голосования, индекс законотворческой активности, индекс медийности и оценка работы в регионе.
При этом спикер ГД и лидеры фракций не участвовали в "отборе", так как у них есть неоспоримые преимущества по сравнению с остальными парламентариями.
Источник фото: сайт Госдумы
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