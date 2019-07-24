Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год

Российские политологи составили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы". На первых местах в нем Павел Крашенинников ("Единая Россия"), депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и Ярослав Нилов (ЛДПР).

Рейтинг стал итогом исследований, которые проводились с января по июль. Крашенников был в тройке лидеров и в 2018-м, вместе с ним первые места занимали Александр Жуков и Ирина Яровая, но в этот раз они опустились на 14-е и 7-е.

Кроме того, отметим, что в прошлом году лидерами рейтинга были только представители партии власти.

Для расчета позиции в рейтинге использовались несколько критериев, среди которых результаты народного голосования, индекс законотворческой активности, индекс медийности и оценка работы в регионе.

При этом спикер ГД и лидеры фракций не участвовали в "отборе", так как у них есть неоспоримые преимущества по сравнению с остальными парламентариями.

Источник фото: сайт Госдумы

Читайте также:

В Госдуме может появиться Гайд-парк для выступлений депутатов