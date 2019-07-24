Избирком Крыма по решению суда примет документы ЛДПР для регистрации

Избирком Крыма примет завтра документы реготделения ЛДПР, которому ранее было отказано в регистрации списка кандидатов в депутаты Госсовета.

Такое решение принял суд. Вопрос о регистрации будет рассмотрен, если документы будут соответствовать всем требованиям. Партия смогла подтвердить, что вовремя не сдала их из-за состояния здоровья ее представителя.

О том, что избирком Крыма отказал в регистрации списка ЛДПР, стало известно 17 июля.

На данный момент для участия в выборах депутатов Госсовета зарегистрированы списки отделений семи партий: "Единой России", КПРФ, "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".

В регистрации отказано отделению "Зеленых".

Источник фото: сайт ЛДПР

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