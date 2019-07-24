Рабочая группа Мосгоризбиркома не нашла оснований для отмены отказа в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты столичного парламента. Комиссии рекомендовано оставить его в силе.
Гудкову отказали в регистрации из-за недействительных подписей избирателей. Он подал жалобу, которая представляла собой "20 страниц перечисления ошибок и подлогов". По словам политика, ему и его команде хочется найти всех людей, которых назвали несуществующими.
Всего забраковали 1073 подписи в поддержку Гудкова, 499 из них - графолог МВД. В штабе политика нашли половину этих людей, и те подтвердили, что лично расписывались.
В итоге рабочая группа МГИК рекомендовала засчитать отдельные подписи, однако их не хватает для регистрации Гудкова кандидатом в депутаты МГД.
Источник фото: Правда.ру
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