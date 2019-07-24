Жириновский: митинги в Москве - часть плана "цветных революций"

Владимир Жириновский назвал несанкционированные акции незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы частью плана "цветных революций".

Сегодня он заявил представителям СМИ, что действия "этих структур, как бы они не назывались", настораживают. "Цветная революция", констатировал лидер ЛДПР, начинается с непризнания выборов, а в данном случае - с непризнания итогов регистрации.

"То есть они провоцируют какой-то очередной этап "цветной революции", - сказал политик и добавил, что другие регионы не будут поддерживать эти акции.

Жириновский также отметил, что в списке кандидатов от ЛДПР на выборах в Мосгордуму больше всего человек по сравнению с другими партиями, они закрывают все 45 округов. Средний возраст кандидатов, по его словам, - 35 лет.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября.

Источник фото: сайт ЛДПР

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