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Источник Правда.Ру

В СПЧ назвали чушью уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Политика print

Председатель комиссии по избирательным правам Совета при президенте по правам человека Илья Шаблинский раскритиковал возбуждение уголовного дела в связи с митингом оппозиции у Мосгоризбиркома.

По его словам, "это полная чушь". Никто не мешал работе избиркомов, а люди вправе выражать свое мнение, сказал он "Интерфаксу" и добавил, что возбуждение дела абсолютно неадекватно.

Шаблинский выразил мнение, что правоохранительные органы "решают политическую задачу" и что все происходящее означает, что конкуренция на выборах не допускается.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что участники одного из движений организовали незаконные митинги, чтобы оказать давление на членов Мосгоризбиркома и окружных комиссий. В ведомстве заявили, что они угрожали применением насилия.

Источник фото: Правда.ру

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Темы митинги уголовное дело мосгоризбирком выборы в мосгордуму
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