Председатель комиссии по избирательным правам Совета при президенте по правам человека Илья Шаблинский раскритиковал возбуждение уголовного дела в связи с митингом оппозиции у Мосгоризбиркома.
По его словам, "это полная чушь". Никто не мешал работе избиркомов, а люди вправе выражать свое мнение, сказал он "Интерфаксу" и добавил, что возбуждение дела абсолютно неадекватно.
Шаблинский выразил мнение, что правоохранительные органы "решают политическую задачу" и что все происходящее означает, что конкуренция на выборах не допускается.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что участники одного из движений организовали незаконные митинги, чтобы оказать давление на членов Мосгоризбиркома и окружных комиссий. В ведомстве заявили, что они угрожали применением насилия.
Источник фото: Правда.ру
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