Хабиров не намерен менять состав правительства Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров не намерен изменять структуру и штатное расписание правительства и аппарата главы региона, если выиграет выборы в сентябре. Об этом он заявил сегодня представителям СМИ.

По словам чиновника, в этих структурах с начала текущего года обновилось около 5% кадров. Сейчас в них трудится много компетентных людей, отметил Хабиров.

Он добавил, что его текущее положение дел устраивает, и подчеркнул, что возможны только незначительные корректировки в министерствах.

Выборы руководителя региона пройдут 8 сентября. Хабиров идет на них от "Единой России". Известно, что партия власти перечислила 50 млн рублей в его избирательный фонд.

Ранее Хабиров заявил, что не намерен участвовать в дебатах кандидатов. По его словам, он и так готов общаться с местными жителями в любом месте и в любое время.

Источник фото: официальный сайт врио главы Башкирии

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