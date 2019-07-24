Жириновский: без изменения системы управления страной развития не будет

Пока в России не изменится система управления страной, настоящего развития не будет, заявил Владимир Жириновский.

На своей странице в одной из соцсетей он написал, что авторитаризм не нравится никому и что необходимо заканчивать с монополиями в сферах экономики, идеологии и партийной демократии. По словам лидера ЛДПР, дела в РФ пойдут лучше только тогда, когда она перейдёт на двух- или трехпартийную систему управления.

По словам политика, "советской власти больше нет, а чиновники, которые проворовались, до сих пор есть". По его словам, самый низкий уровень преступности и коррупции в Хабаровском крае, а также в Смоленской и Владимирской областях, потому что там у власти стоят представители ЛДПР.

Напомним, ранее Жириновский заявил, что монополия на власть губит страну, поэтому надо менять такой порядок вещей. Действующий в настоящее время режим он охарактеризовал как "то ли однопартийный, то ли полуторапартийный".

Источник фото: сайт ЛДПР

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