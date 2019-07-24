Лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий предложил главе ЦИК Элле Памфиловой записать совместную песню под названием "Anarchy in РФ".
Он отметил, что запись состоится в пятницу или в воскресение, в ней примут участие известные музыканты. Троицкий также заявил РИА Новости, что хочет позвать главу Центризбиркома на свой концерт.
Памфилова поблагодарила за приглашение, но не уточнила, посетит ли выступление и примет ли участие в записи.
Накануне председатель ЦИК заявила, что очень сожалеет о том, что Паука сняли с выборов в Мосгордуму. Она призналась в любви к русскому року.
"Почему Вакарчуку можно, а Троицкому нельзя", - сказала она на встрече с кандидатами в депутаты столичного парламента.
О том, что Троицкому отказали в регистрации на выборы в МГД, стало известно на прошлой неделе.
Источник фото: Википедия
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