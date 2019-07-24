Сергей "Паук" Троицкий предложил главе ЦИК записать совместный трек

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий предложил главе ЦИК Элле Памфиловой записать совместную песню под названием "Anarchy in РФ".

Он отметил, что запись состоится в пятницу или в воскресение, в ней примут участие известные музыканты. Троицкий также заявил РИА Новости, что хочет позвать главу Центризбиркома на свой концерт.

Памфилова поблагодарила за приглашение, но не уточнила, посетит ли выступление и примет ли участие в записи.

Накануне председатель ЦИК заявила, что очень сожалеет о том, что Паука сняли с выборов в Мосгордуму. Она призналась в любви к русскому року.

"Почему Вакарчуку можно, а Троицкому нельзя", - сказала она на встрече с кандидатами в депутаты столичного парламента.

О том, что Троицкому отказали в регистрации на выборы в МГД, стало известно на прошлой неделе.

Источник фото: Википедия

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