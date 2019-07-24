Избирком Тувы зарегистрировал список "ЕР" на выборах в парламент

Избирком Тувы зарегистрировал список "Единой России" на выборах в Верховный хурал.

Возглавляет его глава региона Шолбан Кара-оол, затем идут депутат хурала представителей Кызыльского района Елена Филиппова и депутат хурала представителей Кызыла Станислав Оюн. Всего в списке 61 человек.

Ранее также был зарегистрирован список ЛДПР. Первым номером в нем идет лидер партии Владимир Жириновский, далее депутат Госдумы Сергей Натаров и экс-депутат ВХ Андриан Ооржак.

Заверены списки "Коммунистов России", "Патриотов России", Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, КПРФ, "Справедливой России" и Партии Роста. Вопрос об их регистрации пока не решен.

Выборы в Туве пройдут 8 сентября. В действующий созыв регпарламента входят 32 депутата - 30 из партии власти и два из "СР".

Источник фото: сайт "Единой России"

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