Более половины имеющих право голоса жителей Москвы (58,8%) намерены в сентябре пойти на избирательные участки, чтобы поддержать наиболее понравившегося им кандидата в депутаты столичного парламента.
Такие данные по результатам соцопроса приводит фонд "Петербургская политика".
16,3% участников исследования полагают, что на выборах в Мосгордуму будут допущены серьезные нарушения, 36% - что они будут, но незначительные, 24,4% считают, что обойдется без нарушений.
Москвичей спросили и о предпочтениях в отношении кандидатов в депутаты. Выяснилось, что 13% планируют голосовать за представителей "Единой России", 10,9% - за независимых кандидатов, 6,4% - за КПРФ. Меньшую поддержку получили ЛДПР (2,1% респондентов), "Яблоко" (2%) и "Справедливая Россия" (1,1%).
58,5% опрошенных знают о протестных акциях в связи с недопуском некоторых кандидатов на выборы, не слышали о них 37,6%.
Источник фото: сайт "Единой России"
Читайте также:
"Коммунисты России" хотят увеличить состав Мосгордумы вдвое
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.