Около 60% столичных избирателей планируют пойти на выборы в Мосгордуму

Более половины имеющих право голоса жителей Москвы (58,8%) намерены в сентябре пойти на избирательные участки, чтобы поддержать наиболее понравившегося им кандидата в депутаты столичного парламента.

Такие данные по результатам соцопроса приводит фонд "Петербургская политика".

16,3% участников исследования полагают, что на выборах в Мосгордуму будут допущены серьезные нарушения, 36% - что они будут, но незначительные, 24,4% считают, что обойдется без нарушений.

Москвичей спросили и о предпочтениях в отношении кандидатов в депутаты. Выяснилось, что 13% планируют голосовать за представителей "Единой России", 10,9% - за независимых кандидатов, 6,4% - за КПРФ. Меньшую поддержку получили ЛДПР (2,1% респондентов), "Яблоко" (2%) и "Справедливая Россия" (1,1%).

58,5% опрошенных знают о протестных акциях в связи с недопуском некоторых кандидатов на выборы, не слышали о них 37,6%.

Источник фото: сайт "Единой России"

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