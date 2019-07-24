Опрос: большинство москвичей довольны деятельностью Собянина

64,8% жителей Москвы довольны работой Сергея Собянина на посту мэра, 26,3% выразили противоположное мнение. К таким выводам пришли эксперты Фонда "Петербургская политика" после проведенного соцопроса.

Деятельность правительства города положительно оценили 43,1% опрошенных, отрицательно - 41,7%. 55,9% заявили, что за последние годы жизнь в столице улучшилась, не согласны с ними 23,2% респондентов.

Большинство москвичей (43,6%) выразили уверенность, что через год жизнь в городе станет еще лучше, ухудшений ожидают 22%.

Исследование продемонстрировало, что свой доход на уровне ниже прожиточного минимума, который в Москве составляет 17 тыс. рублей, считают 20,4% его участников. 18,5% заявили социологам, что их доход соответствует прожиточному минимуму, а 22,2% - что он выше данной планки.

Источник фото: сайт правительства Москвы

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