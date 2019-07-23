Еще одному самовыдвиженцу в Мосгордуму отказано в регистрации

Мосгоризбирком не удовлетворил жалобу на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы по 25-му округу самовыдвиженца Сергея Смирнова.

Причина отказа - кандидат не подал документы для регистрации. Кроме того, он должен был сдать 4449 подписей, а принес лишь одну - свою.

Напомним, на прошлой неделе МГИК отказал в удовлетворении жалобы Ирине Собяниной, которая вообще не предоставила ни одной подписи.

К настоящему моменту окружными избиркомами зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ.

Сегодня глава ЦИК Элла Памфилова призналась, что сожалеет, что лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий был снят с выборов в Мосгордуму. По ее словам, она любит русский рок.

"Почему Вакарчуку можно, а Троицкому нельзя", - заявила Памфилова на встрече с кандидатами в депутаты столичного парламента.

Источник фото: сайт правительства Москвы

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