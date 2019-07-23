Памятник Сталину в Липецке, который в минувшие выходные облили монтажной пеной, был установлен незаконно. Об этом заявил врио губернатора Игорь Артамонов.
Напомним, в ночь на воскресение группа молодых людей в балаклавах испачкала памятник и написала на нем "Сталин - палач народов". Кроме того, они пытались взорвать дверь здания обкома КПРФ, рядом с которым стоит бюст.
В итоге петарда взорвалась, газовый баллончик - нет. Дверь здания деформирована.
Произошедший инцидент сегодня обсуждался на коллегии МВД. Бюст, о котором идет речь, был установлен коммунистами четыре года назад. Мэрия направляла КПРФ претензии о нарушении процедуры согласования, однако он так и остался на месте.
Это уже второй акт вандализма в отношении памятника Сталину в Липецке с начала текущего года. Первый был совершен за день до 9 мая - тогда девушка облила его краской и пыталась разбить.
Источник фото: Правда.ру
Читайте также:
В КПРФ вслед за "Коммунистами России" осудили игру со Сталиным
КПРФ предложила альянс недопущенным до выборов в Мосгордуму кандидатам
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.