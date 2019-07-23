КПРФ напомнили, что бюст Сталина в Липецке установлен незаконно

Памятник Сталину в Липецке, который в минувшие выходные облили монтажной пеной, был установлен незаконно. Об этом заявил врио губернатора Игорь Артамонов.

Напомним, в ночь на воскресение группа молодых людей в балаклавах испачкала памятник и написала на нем "Сталин - палач народов". Кроме того, они пытались взорвать дверь здания обкома КПРФ, рядом с которым стоит бюст.

В итоге петарда взорвалась, газовый баллончик - нет. Дверь здания деформирована.

Произошедший инцидент сегодня обсуждался на коллегии МВД. Бюст, о котором идет речь, был установлен коммунистами четыре года назад. Мэрия направляла КПРФ претензии о нарушении процедуры согласования, однако он так и остался на месте.

Это уже второй акт вандализма в отношении памятника Сталину в Липецке с начала текущего года. Первый был совершен за день до 9 мая - тогда девушка облила его краской и пыталась разбить.

Источник фото: Правда.ру

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