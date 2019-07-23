Дмитрия Медведева возмутили слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что "никто не знал" о сгоревшем в регионе палаточном лагере.
"Фургал сказал: никто и не знал, что есть палаточный лагерь. Это что значит?! Что это за заявление со стороны губернатора?" - сказал глава кабмина сегодня на совещании с вице-премьерами.
Он констатировал, что если местные чиновники не знали, значит они плохо исполняют свои обязанности. А если знали, то непонятно, почему разрешили. Он поручил разобраться с этой ситуацией и предоставить доклад.
Медведев также подчеркнул, что в лагере были допущены грубейшие нарушения правил безопасности, поэтому необходимо разобраться в том, кто давал разрешение на его организацию.
Напомним, сегодня ночью в туркомплексе "Холдоми", где в палатках жили почти 200 детей, произошел пожар, четверо из них погибли.
Источник фото: сайт правительства РФ
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