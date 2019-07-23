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Источник Правда.Ру

В "ЕР" назвали поджог машины активиста попыткой давления на него

Политика » Партии print

Сегодня ночью в Екатеринбурге подожгли автомобль координатора проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрия Чукреева.

Секретарь реготделения партии Виктор Шептий, слова которого приводит сайт "ЕР", заявил, что "Чукреев является одним из наиболее принципиальных партийцев-единороссов". По его словам, пресекая незаконное предпринимательство, деятельность подпольных казино, торговлю контрафактным алкоголем, он стал известен в среде таких "дельцов".

Шептий добавил, что методы, которыми на него "пытаются оказать давление", лишь подтверждают, что он очень качественно делает свою работу. Сам Чукреев не исключает, что поджог машины связан недавним рейдом по незаконным киоскам. По его словам, это была спланированная акция устрашения.

Единоросс добавил, что накануне была проведена проверка киоска с шаурмой на "Динамо" и незаконной торговой галереи на Уралмаше. По его словам, банда, которая крышует нелегальный бизнес, ранее уже поджигала автомобили.

Депутат Госдумы Анна Кувычко в связи с произошедшим направила запросы в прокуратуру Свердловской области и МВД с призывом тщательно и оперативно расследовать инцидент и наказать виновных в "акте запугивания".

Источник фото: Правда.ру

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Темы поджог автомобили единая россия
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