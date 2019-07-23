Владимир Путин поручил властям Москвы и Архангельской области учесть мнение жителей по поводу появления в районе станции Шиес объектов размещения коммунальных отходов и до конца лета представить доклад по этой теме.
Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Документ гласит, что мэр столицы Серегй Собянин и архангельский губернатор Игорь Орлов должны доложить российскому лидеру о выполнении поручения до 1 сентября.
Напомним, с осени прошлого года в Архангельской области проходят акции протеста против строительства полигона, на который планируется свозить мусор из столицы. В них участвуют и жители соседней Республики Коми. В начале текущего месяца митинг состоялся в Москве.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил, что власти не намерены внедрять современные технологии и "подвергают репрессиям несогласных". Он добавил, что природа Севера не должна быть загублена в угоду интересов чиновников и коммерсантов.
Источник фото: сайт Кремля
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