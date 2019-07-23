Путин потребовал от Собянина и Орлова доклад по полигону в Шиесе

Владимир Путин поручил властям Москвы и Архангельской области учесть мнение жителей по поводу появления в районе станции Шиес объектов размещения коммунальных отходов и до конца лета представить доклад по этой теме.

Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Документ гласит, что мэр столицы Серегй Собянин и архангельский губернатор Игорь Орлов должны доложить российскому лидеру о выполнении поручения до 1 сентября.

Напомним, с осени прошлого года в Архангельской области проходят акции протеста против строительства полигона, на который планируется свозить мусор из столицы. В них участвуют и жители соседней Республики Коми. В начале текущего месяца митинг состоялся в Москве.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил, что власти не намерены внедрять современные технологии и "подвергают репрессиям несогласных". Он добавил, что природа Севера не должна быть загублена в угоду интересов чиновников и коммерсантов.

Источник фото: сайт Кремля

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