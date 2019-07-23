Мосгоризбирком во вторник заявил, что в забраковке подписей избирателей всегда виноваты сами кандидаты в Мосгордуму или их сборщики.
Ведомство дало разъяснение относительно заявлений, в том числе в соцсетях, о несогласии с итогами проверки подписей избирателей окружными комиссиями. В сообщении на его официальном сайте отмечается, что сомнению не подлежит то, что избиратель ставит подпись сам.
Кандидат или его сборщик могут допустить несколько видов нарушений. К ним относятся, в частности, неверное внесение данных, несвоевременная оплата изготовления подписных листов или несоблюдение их формы, неоговоренные исправления, невнесение нужных сведений и др.
В сообщении говорится, что абсолютно все обращения участников выборов будут рассмотрены в течение 10 дней. В случае сомнений можно обратиться в суд. Однако, констатируется в заявлении, кандидаты, ругая работу избиркомов, все-таки обращаются именно в МГИК, что является доказательством доверия к нему.
Источник фото: Правда.ру
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