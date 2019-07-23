Совфед освободил замгенпрокурора Малиновского от должности

Совфед во вторник освободил от должности заместителя генпрокурора Владимира Малиновского. Такое решение принято в связи с его выходом на пенсию за выслугу лет.

Заявление 67-летний Малиновский подал сам. По словам сенатора Андрея Клишаса, теперь он будет работать советником генпрокурора, поскольку из-за состояния здоровья ему полагается меньшая нагрузка.

Закон нашей страны гласит, что заместители главы генпрокуратуры назначаются и увольняются верхней палатой парламента по представлению президента.

Малиновский замгенпрокурора стал в 2006-м. Ранее курировал Центральный федеральный округ, в последнее время - Сибирский ФО. Государственный советник юстиции 1 класса, имеет государственные и ведомственные награды.

Источник фото: сайт "Единой России"

Читайте также:

Скончался бывший глава Генпрокуратуры РФ Алексей Казанник