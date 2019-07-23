Совфед во вторник освободил от должности заместителя генпрокурора Владимира Малиновского. Такое решение принято в связи с его выходом на пенсию за выслугу лет.
Заявление 67-летний Малиновский подал сам. По словам сенатора Андрея Клишаса, теперь он будет работать советником генпрокурора, поскольку из-за состояния здоровья ему полагается меньшая нагрузка.
Закон нашей страны гласит, что заместители главы генпрокуратуры назначаются и увольняются верхней палатой парламента по представлению президента.
Малиновский замгенпрокурора стал в 2006-м. Ранее курировал Центральный федеральный округ, в последнее время - Сибирский ФО. Государственный советник юстиции 1 класса, имеет государственные и ведомственные награды.
Источник фото: сайт "Единой России"
Читайте также:
Скончался бывший глава Генпрокуратуры РФ Алексей Казанник
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.