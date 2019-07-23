В столице стартовала вторая проверка системы электронного голосования, которую применят в текущем году на выборах в Мосгордуму. Тест продлится до 20:00.
Его задача - выявить технические ошибки, а также удостовериться в удобности и понятности интерфейса. В случае проблем и вопросов можно обратиться в службу поддержки.
До теста допущены москвичи старше 18 лет, имеющие личный кабинет на портале мэрии города. Ответить предстоит только на один вопрос: "Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?"
Проверки системы проходили и ранее. В начале месяца в ней участвовали студенты, тогда были обнаружены технические недочеты, специалисты их устраняют. Также систему проверяют программисты.
Напомним, 8 сентября при помощи компьютера или смартфона около полумиллиона жителей трех округов столицы смогут отдать голос за наиболее понравившегося кандидата в депутаты Мосгордумы.
Источник фото: Правда.ру
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