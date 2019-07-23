Пяти партиям отказано в регистрации на выборах в парламент Севастополя

Избирком Севастополя отказался регистрировать на выборах в горпарламент пять партий. Речь идет о "Великом Отечестве", "Родине", "Зеленых", "Партии ветеранов России" и "Партии дела". В их документах и подписанных листах выявлены недочеты.

Решение по "Родине" приняли единогласно. Установлено, что сборщики подписей указали не все личные данные, обнаружены неполные или недостоверные сведения об избирателях. Подобные нарушения нашли и у "Зеленых".

В списках "Партии дела" не была обозначена первая тройка кандидатов. "Партия ветеранов России" не довела до сведения избиркома, что один из кандидатов ранее был судим.

Значительную часть подписей "Великого Отечества" признали недействительными из-за нарушений в оформлении или ошибок в данных об избирателях.

Партии могут оспорить решение в суде. "Партия дела", "Родина" и "Зеленые" уже заявили, что намерены это сделать.

Источник фото: Википедия

Читайте также:

Сенатор Ольга Тимофеева не сможет продолжить работу в Совфеде