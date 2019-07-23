Сенатор Ольга Тимофеева не сможет продолжить работу в Совфеде

Сенатор от Заксобрания Севастополя Ольга Тимофеева не сможет дальше работать в Совфеде, поскольку не имеет права продолжать участвовать в выборах.

Напомним, большая часть подписей, собранных для регистрации партии "Родина", от которой баллотируется Тимофеева, на выборах в ЗС, признана недействительной. В избиркоме заявили, что листы заполнены с нарушениями, а справить в них ошибки по закону нельзя, поэтому "Родине" отказано в регистрации.

Тимофеева сказала ТАСС, что всего от выборов отстранили 5 партий. Если она не станет депутатом, претендовать на кресло сенатора не сможет. Представители "Родины" ошибки в подписных листах называют незначительными.

Тимофеева стала членом СФ осенью 2014 года - после того, как был выбран первый созыв ЗС после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ.

Источник фото: сайт Совета Федерации

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