Сенатор от Заксобрания Севастополя Ольга Тимофеева не сможет дальше работать в Совфеде, поскольку не имеет права продолжать участвовать в выборах.
Напомним, большая часть подписей, собранных для регистрации партии "Родина", от которой баллотируется Тимофеева, на выборах в ЗС, признана недействительной. В избиркоме заявили, что листы заполнены с нарушениями, а справить в них ошибки по закону нельзя, поэтому "Родине" отказано в регистрации.
Тимофеева сказала ТАСС, что всего от выборов отстранили 5 партий. Если она не станет депутатом, претендовать на кресло сенатора не сможет. Представители "Родины" ошибки в подписных листах называют незначительными.
Тимофеева стала членом СФ осенью 2014 года - после того, как был выбран первый созыв ЗС после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ.
Источник фото: сайт Совета Федерации
Читайте также:
Сенатор от Челябинской области подала заявление о сложении полномочий
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.