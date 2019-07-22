Завтра пройдет тестирование системы электронного голосования

Во вторник пройдет тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы. Регистрация завершится сегодня вечером.

На сайте мэра столицы сообщается, что тест состоится с 8:00 до 20:00. Жителям предложат ответить на вопрос: "Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?"

Тест проводится для выявления технических нюансов, а также для создания удобного для пользователей интерфейса голосования. Проголосовать смогут только те, кому уже есть 18 лет и кто зарегистрирован в Москве. В профиле нужно указать паспортные данные, адрес, СНИЛС и номер мобильного телефона.

Это уже не первый тест - 11 июля систему опробовали студенты, а еще через несколько дней - программисты и специалисты по информационной безопасности. Были выявлены недостатки, над ними работают специалисты.

Источник фото: сайт Госдумы

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