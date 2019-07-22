В Ингушетии назначили и.о. глав минфина и минобразования

В Ингушетии назначены исполняющие обязанности министра финансов и министра образования.

Напомним, ранее стало известно, что глава минфина Бекхан Оздоев и глава минобрнауки Юсуп Костоев освобождены от должностей. Соответствующие указы подписал врио руководителя региона Махмуд-Али Калиматов.

И.о. министра финансов стал Багаудин Халухаев, на должность и.о министра образования назначена Пятимат Угурчиева. Ранее оба работали заместителями глав данных ведомств.

В середине текущего месяца от должности первого зампредседателя правительства РИ был освобожден Багаудин Оздоев - брат-близнец Бекхана Оздоева. Он также написал заявление сам.

Вскоре после назначения главой региона Калиматов пообещал, что не планирует серьезных кадровых решений, но затем отправил в отставку семь советников своего предшественника Юнус-Бека Евкурова.

Источник фото: официальный сайт Ингушетии

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