Глава Чувашии проходит лечение в Петербурге

Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится на плановом лечении в больнице в Петербурге, его состояние стабильное. Такую информацию озвучили сегодня в его пресс-службе.

Напомним, в пятницу в Telegram-каналах появились данные о том, что 57-летний Игнатьев был госпитализирован с подозрением на инфаркт после форума регионов России и Белоруссии в северной столице и находится в тяжелом состоянии.

Эти сведения в его пресс-службе опровергли и сказали, что он находится в отпуске и проходит плановое медобследование.

Уточняется, что состояние Игнатьева стабильное, настроение бодрое. Он и в бобьнице продолжает работать, дает необходимые поручения подчиненным, следит за их выполнением.

Источник фото: сайт главы Чувашии

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