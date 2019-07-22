Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится на плановом лечении в больнице в Петербурге, его состояние стабильное. Такую информацию озвучили сегодня в его пресс-службе.
Напомним, в пятницу в Telegram-каналах появились данные о том, что 57-летний Игнатьев был госпитализирован с подозрением на инфаркт после форума регионов России и Белоруссии в северной столице и находится в тяжелом состоянии.
Эти сведения в его пресс-службе опровергли и сказали, что он находится в отпуске и проходит плановое медобследование.
Уточняется, что состояние Игнатьева стабильное, настроение бодрое. Он и в бобьнице продолжает работать, дает необходимые поручения подчиненным, следит за их выполнением.
Источник фото: сайт главы Чувашии
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