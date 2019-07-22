МГИК опроверг данные об отбраковке подписей из-за номера паспорта

Мосгоризбирком опроверг данные о том, что во время проверки подписей избирателей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы отбраковали подписи тех людей, серия и номер паспортов которых начинались на "0".

Ранее выдвигавшаяся кандидатом Анастасия Брюханова заявила, что не была допущена к выборах из-за забракованных подписей.

По словам бывшего муниципального депутата Максима Каца, подписи людей, у которых серии или номера паспортов начинались на "0", забраковала Федеральная миграционная служба. По его мнению, использовавшаяся при проверке программа Excel удаляет нули в начале чисел.

В МГИК эти сведения назвали слухами и заявили, что ни избиркомы, ни ФМС такие подписи не браковали, а учитывали возможность пропуска значения "0". В ведомстве добавили, что если подобные случаи выявят, такие подписи будут исключены из числа недействительных.

Источник фото: Правда.ру

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