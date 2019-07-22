Руководитель администрации главы Ингушетии утвержден в должности

Исполняющий обязанности руководителя администрации главы Ингушетии Муслим Яндиев утвержден в должности. Соответствующий указ подписал врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.

Яндиев был назначен на данную должность в мае текущего года предшественником Калиматова Юнус-Беком Евкуровым. До этого он год был министром по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

Еще ранее Яндиев работал мэром Карабулака и возглавлял общественную приемную главы и правительства республики.

Напомним, на прошлой неделе в Ингушетии были освобождены от должностей министр финансов Бекхан Оздоев и глава Минобрнауки Юсуп Костоев. Заявления они написали добровольно.

А еще ранее Калиматов подписал указ об освобождении Багаудина Оздоева от должности первого зампредседателя правительства региона.

Источник фото: Правда.ру

Читайте также:

Первый вице-премьер Ингушетии отправлен в отставку