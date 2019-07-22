Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов совместно с коллегами внес в Госдуму законопроект, предлагающий закрепить подчинение Росстата непосредственно президенту.
Сейчас ведомство находится в ведении минэкономразвития, и в таком статусе есть конфликт интересов, отметил он. По словам политика, которые приводит официальный сайт партии, нужно полностью вывести Росстат из-под влияния кабмина.
Он констатировал, что люди доверяют статистике все меньше. Статистика должна отражать реальность, а то чиновники не узнают о жизни граждан, ее ведь из кабинетов не видно, подчеркнул Миронов.
Он добавил, что система госуправления во многом опирается на оценки Росстата, поэтому они должны быть максимально достоверными.
"Тогда, возможно, и чиновники станут более сдержанными в проведении непопулярных реформ", - заключил лидер "СР".
Источник фото: сайт "Справедливой России"
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