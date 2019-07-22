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Член ЛДПР Дегтярев предлагает все памятники Ленину отвезти в Ульяновск

Политика » Партии print

Депутат Госдумы (ЛДПР) Михаил Дегтярев предложил все памятники Владимиру Ленину перевезти на его родину в Ульяновск и организовать там гигантский парк.

"Чтобы терракотовая армия прямо до самого горизонта, Ильичи. Тысячи Ильичей! Ильичи в кепках, Ильичи с рукой, как угодно. Стояли бронзовые, каменные и привлекали туристов", - сказал он.

Напомним, ранее о  судьбе памятников Ленину высказывался лидер партии Владимир Жириновский. По его словам, их вообще не должно быть в стране, так как он совершил "столько злодеяний". Политик предложил на Красной площади в Москве оставить Мавзолей, а тело Ленина захоронить.

Он также заявил, что нужно запретить коммунистические партии. "Называйтесь социал-демократами или социалистами. Но никаких компартий", - написал он в одной из соцсетей.

Источник фото: сайт Госдумы

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Темы лдпр госдума памятники владимир ленин михаил дегтярев
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