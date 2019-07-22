ЦИК отказался перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов в МГД

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что ведомство не будет выполнять требование протестующих. В частности, речь идет о перепроверке подписей в поддержку зарегистрированных кандидатов.

ЦИК не будет проводить еще одну проверку подписей кандидатов, которые уже были допущены к выборам в Мосгордуму, поскольку такая процедура не предусмотрена российским законодательством.

"Если у кого-то из оппонентов есть повод сомневаться в своих конкурентах, то они могут подать в суд, а использовать ЦИК для этих игр не надо. Мы неоднократно сталкивались с таким, когда вместо конкуренции идей, кандидаты прибегают к практике кто кого", - пояснила Памфилова.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму, который недавно прошел в Москве. Организаторы митинга требуют, чтобы их подписи, среди которых уже нашли «автографы» умерших людей, признали действительными и корректными. И, соответственно, допустили к участию в избирательной кампании. Собственно, лозунгом митинга и стало «За допуск на выборы!».

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