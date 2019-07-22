Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что ведомство не будет выполнять требование протестующих. В частности, речь идет о перепроверке подписей в поддержку зарегистрированных кандидатов.
ЦИК не будет проводить еще одну проверку подписей кандидатов, которые уже были допущены к выборам в Мосгордуму, поскольку такая процедура не предусмотрена российским законодательством.
"Если у кого-то из оппонентов есть повод сомневаться в своих конкурентах, то они могут подать в суд, а использовать ЦИК для этих игр не надо. Мы неоднократно сталкивались с таким, когда вместо конкуренции идей, кандидаты прибегают к практике кто кого", - пояснила Памфилова.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму, который недавно прошел в Москве. Организаторы митинга требуют, чтобы их подписи, среди которых уже нашли «автографы» умерших людей, признали действительными и корректными. И, соответственно, допустили к участию в избирательной кампании. Собственно, лозунгом митинга и стало «За допуск на выборы!».
Читайте также:
27 кандидатам в Мосгордуму отказано в регистрации
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Канцлер Германии Ангела Меркель провела ежегодную пресс-конференцию, на которой отказалась отвечать на вопрос о состоянии своего здоровья.
Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Если даже глава государства одобряет реформы наподобие пенсионной, то власть в стране совсем плоха, считает экономист Валентин Касатонов.