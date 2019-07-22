Мэра Кунгура проверит прокуратура

Глава города Кунгур Пермского края Сергей Гордеев отозвал заявление в прокуратуру на родителей детей-инвалидов.

Ранее он направил его в связи с тем, что в начале июля они, по мнению чиновника, организовали несогласованный митинг с требованием сохранить школу для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Одна из участниц акции Светлана Агапитова рассказала, что мамы надели одинаковые футболки с надписями в поддержку коррекционной школы, которую местные власти хотят раскидать по разным зданиям. По ее словам, это не был митинг. В мэрии, однако, утверждали, что участники акции проводили агитацию.

На происходящее отреагировала член Общественной палаты Диана Гурцкая. Она заявила, что ОП попросит генпрокуратуру проверить законность действий мэра.

Источник фото: сайт прокуратуры ХМАО

Читайте также:

Депутат от КПРФ в Димитровграде потребовал наказать многодетных за надпись "Дума, одумайся!"