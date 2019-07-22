Губернатор отреагировал на отказы в регистрации в Комсомольске-на-Амуре

Губернатор Хабаровского края Серегй Фургал потребовал от главы местного избиркома объяснить, почему отказано в регистрации кандидатами на пост главы Комсомольска-на-Амуре представителям КПРФ, "Справедливой России" и других партий.

По словам чиновника, то, что не регистрируются выдвиженцы от парламентских партий, - это тревожный факт. "Крик стоит на всю страну, что губернатор давит оппозицию, не даёт возможности другим партиям... это не правда", - сказал губернатор и добавил, что он за честные выборы.

В свою очередь глава избиркома Геннадий Накушнов заявил, что у "СР" не было нужной справки, КПРФ нарушила порядок выдвижения, у коммунистов есть и сокрытие судимости.

Напомним, ранее в понедельник стало известно, что избирком Комсомольска-на-Амуре отказал в регистрации в качестве кандидата на выборах главы города представителю "Справедливой России" Максиму Аликину.

Источник фото: сайт правительства Хабаровского края

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