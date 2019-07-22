Неизвестные пытались взорвать дверь обкома КПРФ в Липецке

Неизвестные пытались взорвать дверь здания обкома КПРФ в Липецке. Кроме того, они испачкали стоящий рядом бюст Сталина.

Вандалов было 4-6 человек. Они строительной пеной закрасили бюст и написали на нем краской "Сталин - палач народов".

При попытке взорвать дверь петарда взорвалась, газовый баллончик - нет. От взрыва дверь деформировалась.

Инцидент был снят камерой видеонаблюдения. По данному факту начата проверка.

Бюст, о котором идет речь, был установлен к 70-летию Победы. Это уже второй акт вандализма в отношении памятника Сталину в Липецке с начала года. Первый был за день до Дня Победы. Молодая женщина облила его краской и пыталась разбить молотком.

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