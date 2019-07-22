Подписи в поддержку тех, кто уже зарегистрирован как кандидат в депутаты Мосгордумы, перепроверять не будут. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, это не предусмотрено законом. Памфилова сказала радиостанции "Коммерсант FM", что если у кого-либо у кандидатов есть для этого основания, они могут подать друг на друга в суд.
Ранее стало известно, что всего столичные избиркомы зарегистрировали 233 кандидата, 57 получили отказ, в том числе кандидат от "Яблока" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, Дмитрий Гудков и др.
Независимые кандидаты намерены проводить одиночные пикеты у мэрии столицы всю неделю с требованием зарегистрировать всех, кто собрал подписи в свою поддержку. Если этого не произойдет, в субботу они проведут встречу с избирателями.
Источник фото: Википедия
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