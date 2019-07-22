Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы намерены проводить одиночные пикеты у мэрии столицы всю неделю. Их требование остается прежним - регистрация всех, кто собрал подписи в свою поддержку.
На этой неделе в Мосгоризбиркоме будут рассматриваться жалобы на отказ в регистрации. Провести встречу с кандидатами обещала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Если в течение недели их не зарегистрируют, 27 июля они планируют встретиться с избирателями.
Напомним, в субботу на проспекте Академика Сахарова прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. Правоохранители отметили, что в нем приняли участие 12 тысяч человек.
Избиркомы ранее зарегистрировали 233 кандидатов, 57 отказано. Член МГИК Дмитрий Реут требует перестать давить на комиссию.
Источник фото: сайт правительства Москвы
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