Независимые кандидаты в МГД решили всю неделю пикетировать мэрию

Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы намерены проводить одиночные пикеты у мэрии столицы всю неделю. Их требование остается прежним - регистрация всех, кто собрал подписи в свою поддержку.

На этой неделе в Мосгоризбиркоме будут рассматриваться жалобы на отказ в регистрации. Провести встречу с кандидатами обещала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Если в течение недели их не зарегистрируют, 27 июля они планируют встретиться с избирателями.

Напомним, в субботу на проспекте Академика Сахарова прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. Правоохранители отметили, что в нем приняли участие 12 тысяч человек.

Избиркомы ранее зарегистрировали 233 кандидатов, 57 отказано. Член МГИК Дмитрий Реут требует перестать давить на комиссию.

Источник фото: сайт правительства Москвы

Читайте также:

Около 12 тыс. человек пришли на митинг в связи с выборами в Мосгордуму