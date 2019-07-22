Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Комитеты Совфеда порекомендовали принять отставку замгенпрокурора

Политика print

Профильные комитеты Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, обороне и безопасности одобрили освобождение от должности заместителя генпрокурора Владимира Малиновского.

Такое решение принято в связи с его выходом на пенсию за выслугу лет.

Рапорт Малиновский подал сам. Как отметил сенатор Андрей Клишас, он будет работать советником генпрокурора, поскольку из-за состояния здоровья ему необходима меньшая нагрузка.

Малиновскому 67 лет. Ранее он курировал Центральный федеральный округ, в последнее время - Сибирский ФО. Заместителем генпрокурора он стал в 2006-м.

Весной текущего года Малиновский получил тяжелую травму, когда упал при выходе из машины.

Он попросил рассмотреть заявление завтра без его участия.

Источник фото: сайт Совета Федерации

Читайте также:

Скончался бывший глава Генпрокуратуры РФ Алексей Казанник

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы отставка сенаторы генпрокуратура совет федерации
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
National Interest: Советские традиции обеспечивают России военное превосходство
Недвижимость
Причины роста арендной платы за жилье в Швеции
Здоровье и профилактика
Лечим насморк народными средствами
Новости Все >
Трамп пришел на чужую свадьбу и поцеловал невесту
ВСУ вновь нарушили режим перемирия
Замгубернатора Севастополя Пономарев отправлен в отставку
Обманутым дольщикам Сочи обещают найти инвесторов для достройки домов﻿
Генеральный директор МАГАТЭ скончался в возрасте 72 лет
Western Union ввел месячный лимит на переводы за границу
"Ростов" подарил айфоны болельщикам, посетившим все матчи
Минпромторг разработал понятие этнического торгового бизнеса
Квартиры в Саратове стали наиболее доходными среди городов России﻿
Комитеты Совфеда порекомендовали принять отставку замгенпрокурора
Последние материалы
Обманутым дольщикам Сочи обещают найти инвесторов для достройки домов﻿
Генеральный директор МАГАТЭ скончался в возрасте 72 лет
Western Union ввел месячный лимит на переводы за границу
"Ростов" подарил айфоны болельщикам, посетившим все матчи
Минпромторг разработал понятие этнического торгового бизнеса
Квартиры в Саратове стали наиболее доходными среди городов России﻿
Комитеты Совфеда порекомендовали принять отставку замгенпрокурора
Должница микрофинасовой структуры отсудила 20 000 рублей за угрозы
На Страстном бульваре продается чердак №0
Партия "Слуга народа" претендует на право самостоятельно создать кабмин
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Европы
Меркель отказалась рассказать о своем недуге, но пригрозила России

Канцлер Германии Ангела Меркель провела ежегодную пресс-конференцию, на которой отказалась отвечать на вопрос о состоянии своего здоровья.

Меркель отказалась рассказать о своем недуге, но пригрозила России
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Новости Украины
Зеленский резко оттолкнул от себя главу министерства обороны Украины
Происшествия
СМИ: президент Туркменистана скончался из-за почечной недостаточности
Политика. Новости и аналитика
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму

Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Политика. Новости и аналитика
Около 12 тыс. человек пришли на митинг в связи с выборами в Мосгордуму
Политика. Новости и аналитика
Оппозиция собрала на Сахарова людей с украинскими и грузинскими флагами
Экспертное мнение
Мнение: пенсионная реформа демонстрирует отсутствие власти в стране

Если даже глава государства одобряет реформы наподобие пенсионной, то власть в стране совсем плоха, считает экономист Валентин Касатонов.

Мнение: пенсионная реформа демонстрирует отсутствие власти в стране
Онищенко пообещал засудить авторов идеи не считать пиво алкоголем
Общество
Онищенко пообещал засудить авторов идеи не считать пиво алкоголем
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Экономика
Росстат: более 1 млн руб. в месяц зарабатывают 11 287 россиян
Любовь Степушова Зачем Кремлю понадобился "Минск-3" Виктора Медведчука Любовь Степушова Игорь Буккер Город царя Давида был большой деревней Игорь Буккер Руслан Веснянко В Верховной раде могут появиться партии-новички Руслан Веснянко
Комментарии
Партия "Слуга народа" претендует на право самостоятельно создать кабмин
"Уральские пельмени" рассказали о причине увольнения директора Нетиевского
На Украине посчитали, что Зеленского погубит сотрудничество с МВФ
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Меркель отказалась рассказать о своем недуге, но пригрозила России
Все кандидаты -"отказники" в МГД смогут встретиться с главой ЦИК
Все кандидаты -"отказники" в МГД смогут встретиться с главой ЦИК
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Оппозиция согнала на Сахарова людей с украинскими и грузинскими флагами
Меркель отказалась рассказать о своем недуге, но пригрозила России
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Все кандидаты -"отказники" в МГД смогут встретиться с главой ЦИК
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Все кандидаты -"отказники" в МГД смогут встретиться с главой ЦИК
Опубликована запись переговоров властей Ирана и британского танкера
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ