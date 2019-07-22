Профильные комитеты Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, обороне и безопасности одобрили освобождение от должности заместителя генпрокурора Владимира Малиновского.
Такое решение принято в связи с его выходом на пенсию за выслугу лет.
Рапорт Малиновский подал сам. Как отметил сенатор Андрей Клишас, он будет работать советником генпрокурора, поскольку из-за состояния здоровья ему необходима меньшая нагрузка.
Малиновскому 67 лет. Ранее он курировал Центральный федеральный округ, в последнее время - Сибирский ФО. Заместителем генпрокурора он стал в 2006-м.
Весной текущего года Малиновский получил тяжелую травму, когда упал при выходе из машины.
Он попросил рассмотреть заявление завтра без его участия.
Источник фото: сайт Совета Федерации
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