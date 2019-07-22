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Источник Правда.Ру

Новосибирский избирком зарегистрировал 10 кандидатов в мэры города

Политика » Выборы print

Новосибирский избирком зарегистрировал в качестве кандидатов в мэры Новосибирска 10 человек из 20, подавших документы. Процедура регистрации завершится через 4 дня.

К настоящему моменту, в частности, зарегистрированы депутаты горсовета Наталья Пинус и Евгений Лебедев, бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин, действующий мэр Анатолий Локоть, депутат Заксобрания Новосибирской области Дарья Украинцева и др.

Локоть (КПРФ) находится на посту мэра уже 5 лет. Весной 2014-го он обошел на выборах единоросса Владимира Знаткова.

Ранее стало известно, что в этом году выборы мэра Новосибирска обойдутся в 96,6 млн рублей - это вдвое больше, чем было потрачено на прошлые. Сумма возросла по ряду причин, среди них - увеличение ставки оплаты труда членов избиркомов и появление расходов на установку видеокамер на участках. Кроме того, стоит дорого обслуживание комплексов обработки бюллетеней.

Источник фото: Правда.ру

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Темы мэр чиновники новосибирск предвыборная кампания
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