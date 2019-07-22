Избирком Комсомольска-на-Амуре отказал в регистрации в качестве кандидата на выборах главы города представителю "Справедливой России" Максиму Аликину.
В качестве причины называется нарушение устава партии. В комиссии заявили, что она сначала должна была согласовать кандидата, а потом выдвигать, а сделала наоборот.
Аликин считает, что причина надуманная.
Максим Аликин изначально пытался идти на выборы от "Единой России", но проиграл праймериз и был позже выдвинут "Справедливой Россией".
В настоящее время на пост главы города претендуют 18 человек. Два человека отказались от борьбы за это кресло, одному самовыдвиженцу и кандидату от КПРФ отказали из-за замечаний к документам.
После досрочной отставки главы Комсомольска-на-Амуре Андрея Климова обязанности временно исполняет Евгений Коршиков.
Источник фото: Правда.ру
Читайте также:
Дума Комсомольска-на-Амуре приняла отставку главы города
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Канцлер Германии Ангела Меркель провела ежегодную пресс-конференцию, на которой отказалась отвечать на вопрос о состоянии своего здоровья.
Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Если даже глава государства одобряет реформы наподобие пенсионной, то власть в стране совсем плоха, считает экономист Валентин Касатонов.