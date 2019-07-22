Кандидату СР отказано в регистрации на пост мэра Комсомольска-на-Амура

Избирком Комсомольска-на-Амуре отказал в регистрации в качестве кандидата на выборах главы города представителю "Справедливой России" Максиму Аликину.

В качестве причины называется нарушение устава партии. В комиссии заявили, что она сначала должна была согласовать кандидата, а потом выдвигать, а сделала наоборот.

Аликин считает, что причина надуманная.

Максим Аликин изначально пытался идти на выборы от "Единой России", но проиграл праймериз и был позже выдвинут "Справедливой Россией".

В настоящее время на пост главы города претендуют 18 человек. Два человека отказались от борьбы за это кресло, одному самовыдвиженцу и кандидату от КПРФ отказали из-за замечаний к документам.

После досрочной отставки главы Комсомольска-на-Амуре Андрея Климова обязанности временно исполняет Евгений Коршиков.

Источник фото: Правда.ру

Читайте также:

Дума Комсомольска-на-Амуре приняла отставку главы города