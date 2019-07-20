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Оппозиция согнала на Сахарова людей с украинскими и грузинскими флагами

Политика print

В Москве прошел согласованный митинг оппозиции в поддержку кандидатов от Алексея Навального, не сумевших пройти регистрацию на выборах в МГД.

Организаторами мероприятия выступила "Либертарианская партия". Либералы требовали допустить "независимых" кандидатов, в чьих листах нашли поддельные подписи и так называемые "мертвые души".

На прошедшей акции количество москвичей едва приблизилось к отметке в 0,01%, зато сильно выделялись в толпе грузинские и украинские флаги. Еще совсем недавно два государства столкнулись с так называемыми "цветными революциями".

Кроме того, на несогласованном митинге были школьники и представители субкультур, готовых поучаствовать в любых провокациях.

Напомним, первый митинг в поддержку Любови Соболь, Ильи Яшина и других прошел 14 июля на Трубной площади. Мероприятие не было согласовано, и оппозиция очень на это рассчитывала.

На втором митинге собралось около 500 человек, большая часть из них — журналисты. Провокаторы бросали в толпу дымовые шашки, несмотря на то, что среди них были дети.

Как пишет "Политэксперт",главная цель оппозиции на митингах — провокации, а не регистрация.

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Темы мгд митинг выборы кандидаты навальный оппозиция мосгордума
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