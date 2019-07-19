Курьер проговорился о доставке еды для Соболь в Центр сбора подписей

Экс-кандидат в МГД от ФБК Любовь Соболь настойчиво выставляет себя "жертвой властей" и не устает придумывать поводы засветиться в масс-медиа. Например, 13 июля блондинка заявила, что будет голодать, пока ее не зарегистрируют на выборы. Telegram-канал "Выпускайте Кракена!" опубликовал видеоматериал, который ставит под сомнение твердость принципов Любови Соболь.

В ролике видно, как доставщик "Яндекс.Еды" подходит к зданию Центра сбора подписей, где "голодает" член команды Навального. Курьер из ресторана грузинской кухни "Гамарджоба" на вопрос, кому он передал заказ, ответил: "девушке по имени Любовь".

В отказ Любови Соболь от пищи не верится еще и потому, что на следующий день после объявления "голодовки" ее заметили за тарелочкой горячего супа перед митингом в Новопушкинском сквере.

Над "голоданием" "жертвы политических репрессий" не смеётся только ленивый. Так, известный журналист Александр Невзоров иронично заметил, что голодовка пойдет на пользу ее "щекам". Независимый журналист Леся Рябцева предположила, что "юрист" ФБК решила сесть на диету, а в штабе это превратили в пиар-акцию.

Либеральные экс-кандидаты несколько дней подряд устраивают нелегальные протестные демонстрации на Трубной площади, куда приходит и Любовь Соболь. Там она делает вид, что с каждым днем ей все хуже и хуже. В ЦСП, где "голодает" Соболь, вызывают фиктивных врачей.

На самом деле, "юрист" ФБК не стесняет себя ни в чем: снимается в видео, где бодро рассказывает про "коррумпированных" чиновников, и только на митинги надевает личину "умирающей с голоду". На самом деле, Любовь Соболь давно смирилась с провалом на выборах и пытается оправдать напрасно вложенные в нее деньги.

Фото превью: riafan.ru